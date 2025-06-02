Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 22 Gözaltı, 16 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 22 Gözaltı, 16 Tutuklama
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza, kenevir tohumu ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, 16-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 735 sentetik ecza, 92 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 95 bin 900 lira, 1000 dolar ve 1150 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 341 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" ve "yasa dışı ekim" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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