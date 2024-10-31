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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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