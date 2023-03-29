Muğla'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.P'nin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çırpıovası mevkisindeki Jandarma Yol Kontrol ve Uygulama noktasında şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak detektör köpek "Kont" ile arama yapan ekip, şüphelinin üzerinde bir miktarda skunk ele geçirdi.

Şüpheli M.P. gözaltına alındı.