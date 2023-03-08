Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede Dalaman ilçesinde İ.S'yi takibe alan ekipler, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Dalaman Muğla Güncel Haberler

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