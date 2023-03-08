Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede Dalaman ilçesinde İ.S'yi takibe alan ekipler, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dalaman Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title