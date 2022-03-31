Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ORTACA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A'nın ürettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu, esrar öğütme aparatı, esrar sarma kağıdı, hassas terazi, ışıklandırma sistemi ve elektronik uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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