Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel