Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Fethiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title