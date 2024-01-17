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Muğla ve Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Muğla ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine satmak için Mersin'den salça bidonunda otobüsle uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, Menteşe ve Ula ilçesi ile Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Mersin Muğla Gözaltı Suç Hukuk Güncel Haberler

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