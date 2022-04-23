Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Volkan Yıldız - Güncel
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

MİLAS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'den Milas'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları aracı Bafa Jandarma kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, İ.Y., D.B., A.U. ve S.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Yıldız - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Milas, Muğla, Güncel, Haberler

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