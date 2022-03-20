Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Ömer Kundakçı - Güncel
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin "torbacı" olarak tabir edilen zanlıların adreslerine düzenlediği operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda B.D, B.P. ve Ş,Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve B.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ömer Kundakçı - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Ortaca, Muğla, Güncel, Haberler

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