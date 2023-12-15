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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15 Aralık 2023 21:20 Güncelleme: 21:22 Abone Ol

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve cep telefonlarına el konuldu. İ.E. isimli şüpheli tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.