Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve cep telefonlarına el konuldu. İ.E. isimli şüpheli tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.