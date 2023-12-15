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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve cep telefonlarına el konuldu. İ.E. isimli şüpheli tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Muğla Haberler

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