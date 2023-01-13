Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Ç'nin uyuşturucu madde bulunduğu ve ilçede bulunduğunu belirledi. Takibe alınan şüphelinin aracı ve evinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. ??????? Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Muğla Güncel Haberler

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