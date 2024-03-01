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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve para ele geçirildi.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-29 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 6 elektronik terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 102 bin 465 lira para ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 132 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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