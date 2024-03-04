Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Zanlı Tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, terazi, sentetik ecza ve para ele geçirildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 207 sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 74 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.