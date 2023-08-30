Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 60 Şüpheli Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 günde 60 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.