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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Muğla'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, –MUĞLA'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla genelinde Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet ekipleri, 15-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo kubar esrar, 45 gram kokain, 28 ecstasy, 30 gram metamfetamin, 31 gram skunk, 595 sentetik hap, 1 elektronik terazi, 11 bin 200 lira ve 240 dolar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Emir Can Beyaz (20), Ömer Lütfü Beyaz (20), Ali Cem Orhan (21), Doğukan Öndil (23), Umut Can Gümüş (24) ve İbrahim Karakaya (36) tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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