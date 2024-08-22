Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada uyuşturucu madde, terazi ve diğer malzemeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği
değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.