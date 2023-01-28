Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araç anahtarı içine gizlenmiş vaziyette esrar, çok miktarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 4 bin 700 lira, 5 bin 800 dolar ve 3 bin avro ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Dalaman Fethiye Muğla Güncel Haberler

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