Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 22 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda narkotik köpeği 'Skark'ın katılımı ile yapılan aramalarda; 409 gram metamfetamin, 168 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, mini buzdolabına gizlenmiş 2 hassas terazi ve 16 fişek ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit T., Murat A., Uğur B., Seçkin K., Halil İbrahim Ş., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel