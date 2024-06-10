Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.