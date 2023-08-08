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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler

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