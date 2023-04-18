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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Muğla Güncel Haberler

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