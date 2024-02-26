Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı, cezaevine gönderildi. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlarla birlikte büyük miktarda para ele geçirildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-26 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, pompalı tüfek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 665 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.