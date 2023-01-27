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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, Ö.D, Ö.V. ve M.C. gözaltına alındı.

Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ölüdeniz Mahallesi Fethiye Muğla Güncel Haberler

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