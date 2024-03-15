Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.