Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, 1220 dolar ve 95 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.G., S.D. ve H.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.