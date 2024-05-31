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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 193 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Muğla Güncel Haberler

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