Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-11 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.