Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe'de yaşayan Murat Sayalgı ve Fatih Aslan'ın Ramazan Bayramı tatili öncesi piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kıran Mahallesi Turnalı mevkisinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo metamfetamin, 13 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 16 bin 550 lira ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye mahkemeye çıkarılan Murat Sayalgı ve Fatih Aslan tutuklandı.