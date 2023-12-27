Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.