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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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