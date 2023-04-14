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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımını önleme ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından il dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen Ö.B. (46) ile O.K. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Güncel Haberler

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