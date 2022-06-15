Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen otomobil, jandarma ekiplerince Göcek Mahallesi girişinde durduruldu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada valizdeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ile N.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma Fethiye Muğla Güncel Haberler

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