Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen otomobil, jandarma ekiplerince Göcek Mahallesi girişinde durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada valizdeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile N.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Jandarma Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.