Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon düzenleyen ekipler, 2'si İran vatandaşı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

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