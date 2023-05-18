Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 175 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.