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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 6 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin lira ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 155 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muğla Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Politika Güncel Haberler

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