Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda, kubar esrar, metamfetamin, kokain, sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.