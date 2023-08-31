Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda, kubar esrar, metamfetamin, kokain, sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarında 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 25-31 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde düzenlenen 13 operasyonda 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
Yapılan operasyonlarda, 45 gram kubar esrar, 51 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 14 adet sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - MUĞLA