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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 15 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 125 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Muğla Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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