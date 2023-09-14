Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve ekipmanları ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 8-14 Eylül 2023 tarihleri arasında Bodrum, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Fethiye İlçelerinde gerçekleştirilen 11 operasyonda 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 89 gram toz esrar, 96 gram kubar esrar, 27 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 14 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. - MUĞLA