Üye Girişi
Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title