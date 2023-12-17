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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

17 Aralık 2023 21:19 Güncelleme: 21:20 Abone Ol

Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.