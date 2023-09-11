Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, para ve silah ele geçirildi.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Datça ve Yatağan ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 110 lira, 200 dolar, 200 avro, 3 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan operasyonlar kapsamında 99 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapıldı.