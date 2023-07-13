Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı
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Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye, ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.