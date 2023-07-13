Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.