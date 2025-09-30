Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlamasıyla tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet, aracın aramasında sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı Denizli yolu polis kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
