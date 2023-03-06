Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamehmet Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese, uyuşturucu madde arama köpeği "Kont"un da katılımıyla düzenlenen operasyonda metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Uyuşturucu Ticareti Menteşe Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.