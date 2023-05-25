Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, toplam 1 kilo kubar esrar ve skunkla yakalanan Atilla Bütün (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Dalaman Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Tespit edilen şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, toplam 1 kilo kubar esrar ve skunk, 39 bin lira, 650 euro ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Atilla Bütün, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.