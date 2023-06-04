Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Köpeği Coco'nun Tepki Gösterdiği Şüphelinin Eşyalarında 3 Kilo Esrar Bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Coco'nun tepki gösterdiği Sercan Yıldız'ın eşyalarında 3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin İzmir'den otobüsle Marmaris'e uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otogarda polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği 'Coco'nun tepki gösterdiği Sercan Yıldız'ın (31) eşyalarının arasında 3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sercan Yıldız'ın İzmir'den yolcu otobüsü ile Marmaris ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris otogarında otobüsten inen Yıldız'ın eşyaları narkotik köpeği 'Coco' ile arandı. Coco'nun tepki verdiği şüphelinin sırt çantasında 3 kilo kubar esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Yıldız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.