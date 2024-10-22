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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Menteşe ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Menteşe ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Bir adresteki aramada hassas terazinin mini buzdolabına gizlenmesi dikkati çekti

Zanlıların, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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