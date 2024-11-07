Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 17 ayrı noktada yapılan baskınlarda 484,5 gram bonzai, 42,2 gram kokain, 8 gram skunk ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.
MUĞLA'da il genelinde polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-7 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 17 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 484,5 gram bonzai, 42,2 gram kokain, 8 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2,6 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
Sıcak Gelişme:
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.