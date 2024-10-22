Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ve Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 2 esrar öğütme aparatı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Uyuşturucu Güvenlik Marmaris Politika 3-sayfa Yatağan Güncel Hukuk

Meclis bebek ölümleri için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? Aston Villa Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.