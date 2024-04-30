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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milas Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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