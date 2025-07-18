Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 751 gram kokain ve 85 gram metamfetamin bulunuyor.

MUĞLA'nın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 14 Temmuz'da Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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